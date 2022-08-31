МО РФ сделало заявление по угрозам обстрелов школ со стороны ВСУ

Минобороны РФ сделало заявление по угрозам обстрелов школ со стороны ВСУ. В Луганской и Донецкой народных республиках, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областях 1 сентября откроются 1 422 школы. Учиться начнут почти 326,5 тысячи учеников.

Российская сторона, в свою очередь, реализует комплекс всех необходимых мероприятий по их защите от любых угроз и требует от ООН и всего международного сообщества принятия эффективных мер. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

