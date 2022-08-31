Новости часа: в МИД РФ отреагировали на отмену ЕС соглашения об упрощенной выдаче виз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение ЕС об отмене упрощенного визового режима для россиян не останется без ответа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Заболеваемость COVID-19 в мире за неделю снизилась на 16%. Об этом сообщила ВОЗ.

Крупнейшие банки РФ увеличили в июле объемы ипотечного кредитования с господдержкой на 26%. Такие данные привели аналитики.