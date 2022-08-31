Эксперт прокомментировала расторжение ЕС соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

ЕС не смог согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Но большинством голосов Евросоюз принял решение расторгнуть с РФ соглашение об упрощенном визовом режиме.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе прокомментировала эту ситуацию и рассказала, могут ли аннулировать уже выданные долгосрочные визы россиянам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.