Новости последнего часа: ЕС расторг соглашение с Москвой об упрощенном визовом режиме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Евросоюз расторг соглашение с Москвой об упрощенном визовом режиме. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

МЧС сообщило о самой высокой пожарной опасности в Москве с 1 по 3 сентября.

В 2022 году заболеваемость гриппом в мире будет выше обычного. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.