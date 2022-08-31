ЕС достиг компромисса по полной приостановке облегченного визового режима с РФ

Страны ЕС достигли политический договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Он также сообщил, что ЕС с середины июля наблюдает серьезный приток граждан РФ в соседние страны, что угрожает безопасности этих государств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.