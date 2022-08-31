Новости последнего часа: ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЕС не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.



В Челябинской области природный пожар перешел на село. Об этом заявили в МЧС.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, где находится АЭС. Об этом сообщили СМИ.