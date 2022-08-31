Более 3 тыс человек приняли участие в тренировочном онлайн-голосовании

Более трех тысяч человек приняли участие в тренировочном онлайн-голосовании в преддверии сентябрьских выборов. Всего заявление подали около 67,5 тысячи человек из семи регионов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Голосование проходит с 08:00 по местному времени, началось оно 31 августа. Бюллетени пока тестовые, фамилии реальных кандидатов там не указаны. Тренировка продлится по 1 сентября включительно. В этом году будут новшества. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.