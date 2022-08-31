Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз гражданам РФ – МИД Венгрии

ЕС не смог согласовать запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который присутствовал на встрече в Праге. Однако большинством голосов союз принял решение расторгнуть с РФ соглашение об упрощенном визовом режиме.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, если Евросоюз создаст трудности с визами для россиян, то европейцы столкнутся с такими же сложностями в России. Он отметил, что РФ внимательно отслеживает ситуацию и при необходимости будет контрреакция.

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