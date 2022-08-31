Москвичам показали бюллетени для выборов муниципальных депутатов. Они пройдут в городе с 9 по 11 сентября.

Избиратели могут заранее прочитать про кандидатов, узнать их расположение в списке, определиться с выбором и узнать, сколько галочек можно поставить в одном бланке. В разных районах – разное количество мандатов, уточнили организаторы. В избирательном листе указана короткая информация про всех кандидатов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.