Минобороны приводит данные по уничтоженной технике ВСУ. Это подсчеты с начала специальной военной операции.

Сбиты 280 самолетов, 151 вертолет. Беспилотников уничтожено около двух тысяч. Также в списке потерь украинской стороны ракетные комплексы, танки, машины реактивных систем залпового огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.