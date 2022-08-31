В Минобороны РФ показали работу Су-25

Российские военные нанесли ракетные авиационные удары по укрепленным позициям, технике и вооружению ВСУ. Боевые вылеты совершили летчики штурмовиков Су-25 Восточного военного округа, об этом сообщили в Минобороны.

Летчики обстреливали тепловые ловушки, чтобы ракеты не перехватили средства ПВО. Цели были поражены, это зафиксировали средства объективного контроля. О ходе спецоперации рассказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.