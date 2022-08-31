Радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остается в норме – Минобороны РФ

Радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остается в норме. Но один из снарядов украинской артиллерии попал в здание комплекса по переработке радиоактивных отходов. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков

Он также сообщил, что предпринятая попытка ВСУ возобновить наступательные действия на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась. В ходе безуспешных атак населенных пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.