Украина пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС – МИД

Украина пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россия, в свою очередь, делает все, чтобы поездка прошла успешно. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Эксперты должны приехать в ближайшее время.

Речь идет о нескольких днях, работать там будут 6–8 специалистов. Глава МАГАТЭ заявил, что планирует организовать на ЗАЭС постоянную миссию. По его словам, выдвинуться к АЭС удалось после шести месяцев напряженных усилий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.