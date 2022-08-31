Боррель выступил за сохранение контактов между европейцами и россиянами

Глава европейской дипломатии выступил за сохранение контактов между простыми европейцами и россиянами. Жозеп Боррель заявил, что главы МИД Евросоюза не примут в Праге никаких практических решений по визам. Без компромисса не обойтись, отметил он.

Слишком различаются позиции стран ЕС по визовому вопросу. Так, в МИД Нидерландов заявили, что отказывать всем россиянам нельзя, ограничения должны касаться только тех, кто едет в ЕС за покупками. ФРГ предлагает приостановить соглашение об упрощенном получении виз и не выдавать многократные и многолетние документы.

Но многие страны отмалчиваются, так как сильно зависят от российских туристов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.