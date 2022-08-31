Дрон-камикадзе ВСУ атаковал администрацию Энергодара

Украинские военные ударили дроном-камикадзе по администрации Энергодара. И все это перед приездом миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости. За сутки по городу нанесли более 60 ударов.

Также стреляли по Каховской ГЭС в Херсонской области, сообщают местные власти. В Донецке за ночь и утро было уже два обстрела. В последний раз выпустили три артиллерийских снаряда. Они приземлились в Петровском районе. С самого начала конфликта он остается одной из самых горячих точек. Именно там расположены крупные угледобывающие предприятия, а также хлебный и машиностроительный заводы.

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