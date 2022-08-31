Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище – СМИ

Как сообщили в СМИ, похоронят Михаила Горбачева на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой – Раисой Горбачевой. Дату похорон пока не определили. Также пока неизвестно, где пройдет церемония прощания и будет ли она открытой.

Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Горбачева. Об этом сообщил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря, утром президент направит телеграмму соболезнований родным и близким Михаила Сергеевича.

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