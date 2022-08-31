Контрнаступление Украины на юге страны завершилось разгромом

Контрнаступление Украины на юге страны, приказ о котором отдал лично президент Владимир Зеленский, завершилось полным разгромом. Решающую битву анонсировали многие украинские и западные СМИ.

Но в итоге ВСУ потеряли более тысячи солдат. Уничтожены десятки танков и БМП, сбиты два самолета. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.