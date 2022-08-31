Газопровод "Северный поток" остановили. Транзит топлива в Европу через компрессорную станцию "Портовая" перекрыли 31 августа в 04:00. Как ранее сообщали в "Газпроме", такой перерыв необходим, чтобы провести техобслуживание и планово-предупредительные работы на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате. Других турбин просто нет.

Подобную профилактику необходимо проводить каждые 1000 часов работы. Поставки газа должны возобновить 3 сентября. Однако некоторые западные эксперты опасаются, что Россия может тянуть с запуском "Северного потока". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.