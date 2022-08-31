У немцев почти не осталось оружия для Украины – СМИ

У немцев почти не осталось оружия для Украины. Запасы вооруженных сил Германии исчерпываются. Слова министра обороны Кристин Ламбрехт привело агентство DPA.

По ее словам, вооруженные силы ФРГ должны быть в состоянии гарантировать национальную оборону. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.