Миссия МАГАТЭ уже выехала в сторону Запорожской АЭС. Колонна автомашин с экспертами выехала из Киева и направляется в сторону Энергодара.

Маршрут прошел через единственный контрольно-пропускной пункт в Запорожье. Там, кстати, тысячи людей ждут возможности вернуться на территории, которые киевский режим назвал "оккупированными". Видео в соцсетях разместил Чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.