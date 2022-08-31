Украинская артиллерия обстреляла прибрежную полосу Энергодара из американских гаубиц М777. В городской администрации сообщили, что ВСУ нанесли не менее 20 артиллерийских ударов.

О том, что еще происходит районе проведения спецоперации, – в эфире телеканала Москва 24.