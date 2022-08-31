Под Харьковом российские подразделения, занявшие первую линию обороны противника, постепенно расширили новые позиции. Союзные войска начали продвигаться в районе Артемовска и Авдеевки. Идут бои под Кодемой и Угледаром.

На Николаевском направлении, при попытке прорыва линии обороны союзных войск, подразделения ВСУ понесли тяжелые потери. Уничтожены десятки танков, БМП и другой бронетехники, два самолёта Су-25, а также более 1200 украинских военнослужащих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.