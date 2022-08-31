В Москве на 92-м году ушел из жизни Михаил Горбачев. Он скончался после тяжелой и продолжительной болезни в Центральной клинической больнице, где по настоянию врачей находился больше года.

Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.