К корпусу наблюдателей за выборами ОП Москвы присоединились 15 тысяч человек

15 тысяч активистов присоединились к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы на сентябрьских выборах. Около половины из них уже имеют такой опыт. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

Более половины из тех, кто вошел в корпус, это люди в возрасте от 18 до 35 лет. Около четверти – от 30 до 50. И 22 процента наблюдателей – старше 50 лет.

В этом году их обучают по новой программе. Как онлайн, так и офлайн. Курс интерактивный, от формата академических лекций отказались. Наблюдатели учатся в мини-группах, а занятия проводят в форме тренингов и дискуссий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.