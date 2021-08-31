Москвичам рассказали, на что можно потратить баллы "Миллиона призов" за голосование

Уже более миллиона москвичей зарегистрировались для участия в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах. Это данные портала mos.ru, где можно подать заявление и проверить его статус.

Все, кто примет участие в электронном голосовании, автоматически станут участниками розыгрыша в программе "Миллион призов". Выиграть можно однокомнатные квартиры, машины и призовые баллы по системе один балл – один рубль.

Организаторы рассказали, как их потратить. Всего в программе принимают участие 120 партнеров. Это магазины электроники, ювелирные, продуктовые, детские магазины и аптеки. Также баллами победители смогут пополнить карту "Тройка".

Всего разыгрывают 250 тысяч призов. Получить можно будет 10, 25, 50 и даже 100 тысяч призовых баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.