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31 июля, 07:15

Политика

Новости мира: десятки палестинцев погибли под обстрелом в районе КПП Зиким

Новости мира: десятки палестинцев погибли под обстрелом в районе КПП Зиким

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Десятки палестинцев погибли в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) Зиким между сектором Газа и Израилем. Это основное место, где они на данный момент могут получить гуманитарную помощь. Люди попали под обстрел, когда стояли в очереди за едой. Сообщают, что погибли по меньшей мере 48 человек. Еще десятки получили ранения. Израильские военные, которые охраняют контрольно-пропускной пункт, не дают комментариев.

В китайском городе Фошань ввели третий уровень реагирования из-за лихорадки чикунгунья. Это крупнейшая вспышка вируса за последние 20 лет. С начала июля зафиксировано уже более 5 тысяч заболевших. У всех отмечаются лихорадка, головная, мышечная боль, ломата суставов, рвота и усталость. Принятые меры по профилактике и борьбе с этим недугом осложняют погодные условия. Лихорадка переносится комарами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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