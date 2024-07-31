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31 июля, 07:45

Политика

Новости мира: Израиль нанес удар по жилой застройке в Ливане

Новости мира: Израиль нанес удар по жилой застройке в Ливане

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По меньшей мере четыре человека погибли в столице Ливана Бейруте в результате израильского удара. Еще десятки были ранены. Момент прилета по жилой застройке попал на видео. ЦАХАЛ заявляет, что ликвидировал несколько высокопоставленных офицеров организации "Хезболлах", однако ряд источников СМИ, включая западные, эту информацию опровергают. Они утверждают, что премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху был проинформирован о провале.

Тем временем в английском городе Саутпорте бушуют беспорядки. Сотни жителей избивают полицейских, жгут машины и атакуют мечети. Они обвиняют власть в пособничестве мигрантам. Накануне неизвестный, предположительно, нелегал, напал на местную танцевальную секцию. Он зарезал трех маленьких девочек и ранил еще пятерых детей и двух взрослых. Полиция уже задержала его.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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