Новости часа: Шойгу прокомментировал устроенные Киевом теракты в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев сосредоточился на терактах в РФ на фоне неудачного контрнаступления. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Прокуратура выясняет причины ЧП в ресторане в центре Москвы. Там рабочий получил ожоги.

Число маршрутов наземного транспорта, которые обслуживают электробусы, увеличилось до 90. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.