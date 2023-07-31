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Новости

31 июля, 15:45

Политика

Новости часа: Шойгу прокомментировал устроенные Киевом теракты в РФ

Новости часа: Шойгу прокомментировал устроенные Киевом теракты в РФ

Новости часа: ВС РФ приняли меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря

Шойгу заявил о принятии допмер по защите населения от нападений с воздуха и моря

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Киев сосредоточился на терактах в РФ на фоне неудачного контрнаступления – Шойгу

Минтранс РФ обсудил сотрудничество с Малави и Буркина-Фасо

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Киев сосредоточился на терактах в РФ на фоне неудачного контрнаступления. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Прокуратура выясняет причины ЧП в ресторане в центре Москвы. Там рабочий получил ожоги.

Число маршрутов наземного транспорта, которые обслуживают электробусы, увеличилось до 90. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

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