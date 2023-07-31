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Политика

Новости часа: ВС РФ приняли меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря

Новости часа: ВС РФ приняли меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря

Шойгу заявил о принятии допмер по защите населения от нападений с воздуха и моря

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Киев сосредоточился на терактах в РФ на фоне неудачного контрнаступления – Шойгу

Минтранс РФ обсудил сотрудничество с Малави и Буркина-Фасо

Российские военные впервые захватили шведскую БМП CV-90

ВС РФ нанесли удары по замаскированным позициям ВСУ на купянском направлении

Илон Маск отказал Украине в доступе к спутникам Starlink около Крыма

США начнет поставлять Украине танки Abrams в сентябре

Республиканцы США посчитали, сколько дней Байден провел в отпуске за время президентства

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные приняли меры по повышению защиты населения от нападений с воздуха и моря. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Московском метро запустили тематический поезд, посвященный национальным проектам России. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

За июль в Москве выпало до 351% осадков от месячной нормы. Это данные синоптиков.

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