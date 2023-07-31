Новости часа: ВС РФ приняли меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные приняли меры по повышению защиты населения от нападений с воздуха и моря. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Московском метро запустили тематический поезд, посвященный национальным проектам России. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

За июль в Москве выпало до 351% осадков от месячной нормы. Это данные синоптиков.