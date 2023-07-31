Шойгу заявил о принятии допмер по защите населения от нападений с воздуха и моря

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о принятии дополнительных мер по защите населения от нападений с воздуха и с моря. Такое решение было принято с учетом ситуации после новых атак киевского режима. Об этом он заявил на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Также Шойгу отметил, что поставляемое Киеву вооружение Запада не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт. Тем временем российским Вооруженным силам благодаря профессионализму удается не допускать продвижения ВСУ.

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