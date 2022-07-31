В ОДКБ заявили, что применение коллективных сил организации на Украине не рассматривается

Использование Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на Украине не рассматривается, заявил заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков.

Телеканал Euronews сообщил о проблеме нехватки российских туристов в отелях Кипра, а также росте цен на электроэнергию.

Движение в районе съезда с Волоколамского шоссе на улицу Свободы будут перекрывать по ночам с 5 по 20 августа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.