Конгрессмен из США Пэлоси анонсировала поездку на Тайвань

Весь мир сейчас следит за визитом Нэнси Пэлоси в Азию. Как сообщают СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США намерена посетить Тайвань, несмотря на неоднократные предупреждения властей Китая о крайне негативных последствиях поездки в регион.

Не одобряет инициативу Пелоси и американский президент. Джо Байден ранее заявил, что Пентагон не поддерживает идею. По некоторым данным, в связи с возможным посещением Пелоси Тайваня США и Китай усилили меры безопасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

