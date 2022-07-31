Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Он начался с выстрела пушки Петропавловской крепости ровно в 11:00.

В параде приняли участие больше 3 тысяч военнослужащих, 40 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов. Флагманом в этом году стал фрегат "Адмирал Горшков" – один из самых технически оснащенных кораблей.

Впервые на параде был представлен катер "Раптор" с ударным ракетным комплексом. Кроме того, в парадном строю прошел патрульный катер Б-436, представляющий Краснознаменную Каспийскую флотилию. Катер и его экипаж участвовали в спецоперации на Украине.

Также в параде приняла участие авиация. Более 40 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Сенатской площадью. В их числе дальние противолодочные самолеты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

