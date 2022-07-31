Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге

13:15
В Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Он начался с выстрела пушки Петропавловской крепости ровно в 11:00.
В параде приняли участие больше 3 тысяч военнослужащих, 40 кораблей, катеров, подводных лодок и парусных судов. Флагманом в этом году стал фрегат "Адмирал Горшков" – один из самых технически оснащенных кораблей.
Впервые на параде был представлен катер "Раптор" с ударным ракетным комплексом. Кроме того, в парадном строю прошел патрульный катер Б-436, представляющий Краснознаменную Каспийскую флотилию. Катер и его экипаж участвовали в спецоперации на Украине.
Также в параде приняла участие авиация. Более 40 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Сенатской площадью. В их числе дальние противолодочные самолеты Ту-142, бомбардировщики Су-24, палубные истребители МиГ-29к и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: