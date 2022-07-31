МО РФ показало работу расчетов РСЗО "Смерч"

Минобороны показало работу расчетов реактивной системы залпового огня "Смерч" в ходе спецоперации. Ракетчики получили данные разведки, а затем ударили по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ.

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