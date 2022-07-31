Сводный оркестр Западного военного округа выступил в День ВМФ

Сводный оркестр Западного военного округа на День ВМФ морякам и ветеранам преподнес сюрприз. Под открытым небом на фоне кораблей прозвучала знаменитая "Кукушка" группы "Кино".

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