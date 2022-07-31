Москвичам рассказали о главных событиях в мире

МИД Норвегии принес извинения за неподобающее поведение сотрудницы консульства страны в Мурманске. Накануне в Сети появилось видео, на котором Элисабет Эллингсен шумно заселяется в отель. Сотрудники на ресепшн попросили дипломата подождать, пока в ее номере закончат уборку. Однако гостья устроила истерику и прочитала лекцию о гостиничном сервисе. В конце пламенной речи она заявила, что ненавидит русских.

В Испании умер второй заболевший оспой обезьян. Информация о первом смертельном случае появилась в местных СМИ накануне. Национальная сеть эпиднадзора сообщила о почти четырех с половиной тысячах подтвержденных случаях заражения оспой обезьян. Из них 120 человек были госпитализированы.

В Великобритании в небе пролетел танкер. Поволноваться людей заставила оптическая иллюзия, которую называют эффектом Фата-Морганы. Он возникает из-за разницы температур воздуха и моря. Свет преломляется особым образом, меняя вид удаленного объекта. Море и небо получаются одного цвета, создавая впечатление, что корабль летит.

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