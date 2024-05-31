Новости мира: США одобрила использование американского оружия для ударов по территории РФ

США разрешили Украине наносить удары американским оружием по территории России, но исключительно по соседним с Харьковской областью районам. Это подтвердил представитель Госдепартамента США. При этом он заверил, что запрет Вашингтона на удары вглубь России с помощью дальнобойного оружия, остается в силе.

Тем временем жесткие аресты студентов в Швеции породили волну возмущения в социальных сетях. Местная полиция использовала собак против учащихся Королевского технологического института, которые вышли на демонстрацию в Стокгольме в поддержку сектора Газа.

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