Участок БКЛ закроют с 22 июня

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31 мая, 12:45

Политика

Новости мира: США одобрила использование американского оружия для ударов по территории РФ

Новости мира: США одобрила использование американского оружия для ударов по территории РФ

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ВС РФ нанесли удары из реактивных систем "Град" по штурмовикам и военной технике ВСУ

США разрешили Украине наносить удары американским оружием по территории России, но исключительно по соседним с Харьковской областью районам. Это подтвердил представитель Госдепартамента США. При этом он заверил, что запрет Вашингтона на удары вглубь России с помощью дальнобойного оружия, остается в силе.

Тем временем жесткие аресты студентов в Швеции породили волну возмущения в социальных сетях. Местная полиция использовала собак против учащихся Королевского технологического института, которые вышли на демонстрацию в Стокгольме в поддержку сектора Газа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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