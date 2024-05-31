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31 мая, 08:45

Политика

Новости мира: суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в подлоге документов

Новости мира: суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в подлоге документов

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Суд присяжных признал Дональда Трампа виновным в подлоге финансовых документов. Такой вердикт вынесен по всем 34 пунктам. Каждый из них предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет. Бывший президент США назвал решение присяжных позором, а также заявил, что невиновен и будет бороться до конца.

Извержение вулкана Марапи произошло на острове Суматра в Индонезии. Этот вулкан – один из самых активных в регионе. На этот раз Марапи выбросил столб пепла высотой чуть менее пяти километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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