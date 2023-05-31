Сенатор США рассказал подробности о контрнаступлении ВСУ

В Соединенных Штатах относительно контрнаступления ВСУ все больше расхождений во мнениях. Сенатор Линдси Грэм, побывавший в Киеве, в интервью изданию Politico заявил, что знает о военных планах украинского командования и скоро все увидят демонстрацию силы.

Однако некоторые американские военные считают, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит о контрнаступлении с другой целью и это обычная манипуляция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.