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Политика

Сенатор США рассказал подробности о контрнаступлении ВСУ

Сенатор США рассказал подробности о контрнаступлении ВСУ

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В Соединенных Штатах относительно контрнаступления ВСУ все больше расхождений во мнениях. Сенатор Линдси Грэм, побывавший в Киеве, в интервью изданию Politico заявил, что знает о военных планах украинского командования и скоро все увидят демонстрацию силы.

Однако некоторые американские военные считают, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит о контрнаступлении с другой целью и это обычная манипуляция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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