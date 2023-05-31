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Политика

Российские военные уничтожили два минометных расчета ВСУ на купянском направлении

Российские военные уничтожили два минометных расчета ВСУ на купянском направлении

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Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила на купянском направлении два минометных расчета. Кроме того, сорвана попытка ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, которые обороняет 1-я танковая армия. По местам сосредоточения противника и его технике нанесли удары реактивные системы залпового огня "Град".

Также поражены опорные пункты ВСУ у поселков Тимковка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Уничтожены три военных автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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