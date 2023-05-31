Российские военные уничтожили два минометных расчета ВСУ на купянском направлении

Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила на купянском направлении два минометных расчета. Кроме того, сорвана попытка ротации подразделений ВСУ на передовых позициях, которые обороняет 1-я танковая армия. По местам сосредоточения противника и его технике нанесли удары реактивные системы залпового огня "Град".

Также поражены опорные пункты ВСУ у поселков Тимковка Харьковской области и Новоселовское в ЛНР. Уничтожены три военных автомобиля и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

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