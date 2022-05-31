Украинский омбудсмен Денисова уволена из-за распространения фейков – Захарова

Число жертв ливней на северо-востоке Бразилии выросло до 106, сообщают СМИ.

В Минобороны Греции заявили, что Европа отправит Украине еще одну партию старых БМП-1.

Украинский омбудсмен Денисова уволена из-за распространения фейков, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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