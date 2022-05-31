Турция не будет подключаться к санкциям против России – МИД

В МИД Турции заявили, что Анкара намерена придерживаться принципиальной позиции по санкциям против РФ.

Оппозиция в Греции выступила против отправки бронетехники на Украину, сообщили в пресс-службе СИРИЗА.

Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения – Матвиенко.

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