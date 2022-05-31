Президент США Джо Байден не поддерживает идею тотального запрета на торговлю оружием, заявили в Белом доме.

О необходимости пересматривать законы, касающиеся оружия с новой силой начались после очередной стрельбы в школе в Техасе 24 мая. Тогда погиб 21 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.