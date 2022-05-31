РФ готова к подписанию мирного соглашения с Украиной – Матвиенко

РФ готова к подписанию соглашения с Киевом, которое "прекратило бы гражданскую войну на Украине", заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко

ЕС и Турция приложат усилия, чтобы разблокировать для экспорта 20 млн. тонн зерна, сообщил французский лидер Эммануэль Макрон

Трое россиян остаются в больницах Антальи после ДТП с туристическим автобусом – Генконсульство РФ

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