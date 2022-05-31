Огневые точки оборудованы военными ВСУ в больницах Харькова и Одессы – МО РФ

Минобороны РФ сообщили об оборудовании украинскими военными огневых точек в больницах Харькова и Одессы.

По данным ведомства, они насильно удерживают врачей и пациентов, используя их в качестве живого щита

При этом за прошедшие сутки ВС РФ удалось вывести из опасных районов более 20 тысяч человек.

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