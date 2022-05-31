Страны Запада разрушают собственные планы построения безопасного мира – Мезенцев

Страны Запада разрушают собственные планы построения безопасного мира, заявил государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев

Рекордный урожай пшеницы укрепит позиции России на мировом рынке, пишут СМИ.

Украинские войска подорвали цистерну с химикатами в Северодонецке с целью провокации, сообщила народная милиция ЛНР.

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