Славянский фонд России возобновил проведение "Славянских встреч"

Славянский фонд России после перерыва возобновил традиционное проведение "Славянских встреч". К участию были приглашены представители Белоруссии, Армении, Абхазии.

Также были организованы прямые включения из ЛНР и ДНР. На встрече обсудили, как наладить мирную жизнь между славянскими народами. Сейчас эта задача особенно актуальна.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.