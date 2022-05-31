За 1,5 часа ВСУ обстреляли четыре населенных пункта – представительство ДНР

За полтора часа украинские войска обстреляли четыре населенных пункта. Об этом сообщило представительство ДНР.

Установленные Украиной мины мешают вывозу судов с зерном, заявили в МИД Турции.

В Москве повышают минимальную зарплату на 10%. С 1 июня она составит 23 508 рублей. Об этом рассказал Сергей Собянин.