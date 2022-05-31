Шестой пакет санкций ЕС против РФ может быть окончательно утвержден 1–2 июня

Шестой пакет санкций ЕС против России может быть окончательно утвержден 1–2 июня. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Рубль укрепляется к доллару и евро второй день подряд. Это данные Мосбиржи.

Пункты пропуска в Крым будут расширены для ускорения трафика, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.