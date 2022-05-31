Российские комплексы ПВО за сутки сбили шесть украинских дронов – МО РФ

ПВО РФ за сутки сбили шесть украинских дронов, в том числе один беспилотник над островом Змеиный. Об этом заявили в Минобороны.

В ведомстве также рассказали, что российская авиация уничтожила на Украине 23 единицы техники и сбила самолет Су-25. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.